Corée du Sud-Des recherches en cours pour retrouver un navire disparu au large de Taiwan

SEOUL, 8 avril (Reuters) - Un navire transportant six Sud-Coréens a disparu au large de Taiwan et une opération de recherche et de sauvetage est en cours, a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères sud-coréen.

Les autorités taïwanaises ont dit avoir reçu jeudi des signaux de détresse envoyés par le Kyoto 1 vers 09h50 heure locale (00h50 GMT) alors que le navire se trouvait à environ 29 kilomètres de la côte ouest de l'île, a ajouté le ministère.

Le navire, sous pavillon sierra-léonais, se rendait au port indonésien de Batam depuis la ville sud-coréenne de Busan en remorquant le Kyoto 2, qui a été retrouvé.

"Notre gouvernement a mis en place une équipe d'intervention d'urgence et envoyé un navire de patrouille et des hélicoptères pour effectuer des recherches", a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant qu'il travaillait avec les taïwanaises. (Reportage Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)