Corée du Sud : PIB révisé du 4ème trimestre en hausse de 1,2% t/t, en progression par rapport à l'estimation préalable - banque centrale

Il s'agit de l'expansion trimestrielle la plus rapide depuis la période janvier-mars 2021, où l'économie a progressé de 1,7 %, et plus rapide que la croissance de 0,3 % enregistrée au troisième trimestre.

Un bond de 5 % des exportations, supérieur à la hausse de 4,3 % signalée précédemment, a stimulé la croissance de l'économie tributaire du commerce, a indiqué la Banque de Corée, tandis que la consommation privée et les investissements en installations ont augmenté de 1,6 % et de 2,9 %, respectivement.

En glissement annuel, le PIB de la Corée du Sud a connu une croissance révisée de 4,2 % au cours de la période, contre 4,1 % estimé précédemment.

Pour l'ensemble de l'année 2021, l'économie, la quatrième d'Asie, a progressé de 4,0 %, soit la plus forte expansion annuelle en 11 ans, ce qui correspond aux estimations préliminaires.