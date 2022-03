Corée du Sud: Un conservateur novice en politique élu à la présidence

SEOUL (Reuters) - Le candidat de l'opposition conservatrice, Yoon Suk-yeol, a remporté mercredi l'élection présidentielle en Corée du Sud à l'issue de l'une des courses électorales les plus serrées depuis des décennies dans le pays, qui sera dirigé pendant cinq ans par cet ancien procureur jusqu'alors novice en politique.

Yoon Suk-yeol a devancé le candidat du parti au pouvoir, Lee Jae-myung, avec 48,6% des suffrages contre 47,8%, après le dépouillement de plus de 99% des bulletins.

Alors que Lee Jae-myung a reconnu sa défaite et félicité son adversaire, Yoon Suk-yeol, âgé de 60 ans, a dit vouloir travailler avec les différents partis pour "guérir" une scène politique polarisée et favoriser l'unité.

"Notre rivalité est terminée pour le moment", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse, remerciant et consolant ses rivaux dont Lee Jae-myung.

"Nous devons unir nos forces pour le bien de la population et du pays", a-t-il ajouté.

En dépit de son inexpérience politique, Yoon Suk-yeol est devenue une personnalité dans le pays pour avoir dirigé des enquêtes de premier plan sur des scandales de corruption impliquant des conseillers du président sortant Moon Jae-in.

Au cours de la campagne électorale, le candidat conservateur a promis d'éradiquer la corruption, de favoriser la justice et de lutter contre les inégalités, tout en disant vouloir "réinitialiser" les relations avec la Chine et adopter une ligne plus dure à l'égard de la Corée du Nord.

(Reportage Hyonhee Shin et Jack Kim, avec Josh Smith; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)

