Corée du Sud-Yoon veut une unité militaire anti-drone

SEOUL (Reuters) - Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré mardi qu'il allait mettre en oeuvre la création d'une unité militaire dédiée aux drones, critiquant la réponse apportée par l'armée à l'incursion lundi de drones nord-coréens qui ont survolé plusieurs villes du pays dont la capitale Séoul.

Des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque ont été mobilisés pour tenter d'abattre cinq drones nord-coréens ayant pénétré l'espace aérien sud-coréen dans ce qui constituait la première incursion de ce type depuis 2017.

Cet incident a relancé les questions sur les défenses antiaériennes de la Corée du Sud, sur fond d'avancées de la Corée du Nord dans ses programmes balistique et nucléaire.

Il montre "un manque important dans la préparation et la formation de notre armée au cours des dernières années, et confirme clairement la nécessité d'une préparation et d'une formation plus intenses", a déclaré Yoon Suk-yeol.

S'exprimant lors d'un conseil des ministres, le dirigeant a imputé ces carences à la politique "dangereuse" de son prédécesseur à l'égard de la Corée du Nord, une politique basée sur les "bonnes intentions" et incluant un pacte militaire signé en 2018 pour interdire les activités hostiles dans les zones frontalières.

"Nous prévoyions d'établir une unité de drones afin de surveiller les principales infrastructures militaires de la Corée du Nord, et nous allons désormais avancer sur ce projet aussi vite que possible", a-t-il dit.

(Reportage Hyonhee Shin, avec Choonsik Yoo; version française Jean Terzian)