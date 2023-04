Corée du Sud : l'activité industrielle se contracte en mars à son rythme le plus élevé depuis six mois - PMI

Aujourd'hui à 02:41 Partager

L'activité des usines sud-coréennes s'est contractée au rythme le plus rapide depuis six mois en mars, selon une enquête réalisée lundi. La production et les nouvelles commandes ont chuté à des rythmes plus rapides, ce qui laisse penser que la faiblesse de la demande mondiale freinera la reprise de l'économie nationale.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) corrigé des variations saisonnières de S&P Global pour les fabricants sud-coréens a reculé à 47,6 en mars, contre 48,5 en février. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis septembre 2022 et du neuvième mois consécutif en dessous de 50, la ligne séparant l'expansion de la contraction. Les sous-indices ont montré que la production a connu sa plus forte baisse en cinq mois, tandis que les nouvelles commandes ont connu leur plus forte baisse en trois mois. La contraction des commandes à l'exportation s'est également accentuée par rapport au mois précédent, soulignant la faiblesse de la demande mondiale alors que l'économie mondiale se débat dans le sillage d'une campagne de resserrement politique de plusieurs mois menée par les principales banques centrales et des retombées de la guerre en Ukraine. Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête suggèrent que la quatrième économie d'Asie est confrontée à un chemin plus long vers une reprise post-COVID. "Les données PMI de mars indiquent que le secteur manufacturier de la Corée du Sud est resté en territoire de contraction", a déclaré l'économiste Usamah Bhatti de S&P Global Market Intelligence. "Les dernières données de l'enquête indiquent que le secteur a encore du chemin à parcourir pour surmonter le ralentissement actuel. L'enquête a également montré que l'inflation des prix des intrants s'est accélérée pour la première fois en cinq mois, les entreprises citant la hausse des prix des matières premières et la faiblesse des taux de change. L'inflation des prix à la production s'est également accélérée. Sur une note positive, le mois de mars a marqué le plus court retard dans les temps utiles des fournisseurs depuis novembre 2019. L'enquête a noté que les pénuries de matières premières restaient un fardeau, mais que le ralentissement de la demande avait contribué à débloquer certains des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. En outre, une amélioration du climat des affaires a poussé le degré global d'optimisme à un plus haut de huit mois.