L'inflation des prix à la consommation en Corée du Sud a ralenti pour le deuxième mois consécutif en mai pour atteindre un niveau inférieur à celui des dix derniers mois, selon les données officielles publiées mardi, ce qui est inférieur aux attentes du marché.

L'indice des prix à la consommation (IPC) en mai a augmenté de 2,7% par rapport à l'année précédente, plus lentement qu'une hausse de 2,9% en avril et qu'un gain de 2,8% prévu dans une enquête Reuters auprès des économistes. Il s'agit de l'augmentation annuelle la plus faible depuis juillet.

L'indice a augmenté de 0,1% au cours du mois, selon Statistics Korea, après une stabilité en avril et par rapport à une hausse de 0,2% attendue par les économistes. (Rapporté par Jihoon Lee ; édité par Jacqueline Wong)