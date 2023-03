Le compte courant de la Corée du Sud a enregistré un déficit record en janvier, selon les données de la banque centrale vendredi, en raison de la baisse des exportations de marchandises et de l'augmentation des voyages à l'étranger.

La balance des comptes courants du pays a enregistré un déficit de 4,52 milliards de dollars en janvier, après un excédent de 2,68 milliards de dollars en décembre, selon la Banque de Corée (BOK). Il s'agit du déficit mensuel le plus important depuis le début de la série de données en 1980.

Les balances des biens et des services ont chacune affiché un déficit de 7,46 milliards de dollars et de 3,27 milliards de dollars, avec une baisse des exportations et un bond des sorties de voyage, bien que l'excédent du revenu primaire se soit élargi à 6,48 milliards de dollars.

Les données publiées au début du mois ont montré que le déficit commercial du pays a été plus que divisé par deux, passant de 12,65 milliards de dollars en janvier à 5,30 milliards de dollars en février, ce qui suggère une amélioration du compte courant.

Le vice-ministre des finances Bang Ki-sun a déclaré après la publication des données que le gouvernement poursuivrait ses efforts pour améliorer les exportations et chercherait des moyens de stimuler les voyages intérieurs, tout en citant les versements de dividendes comme facteur de volatilité du compte au premier semestre 2022.

La BOK s'attend à ce que le compte courant enregistre un excédent de 26 milliards de dollars en 2023, soit moins que les 29,83 milliards de dollars de 2022.