Zurich (awp) - Le groupe bancaire Cornèr Group a doublé son bénéfice net l'année dernière, grâce notamment à une progression de ses activités. L'établissement tessinois s'est recentré sur le marché suisse, suite à la cession de ses activités en Italie et en Angleterre.

En 2022, le produit d'exploitation a augmenté de 3% à 435,5 millions de francs suisses, porté par une nette croissance des opérations d'intérêt (+6,7%) et des activités de négoce (+28,1%). Les recettes issues des opérations de commission et des prestations de service ont par contre reculé (-5,7%), à la suite de la cession des activités en Italie et en Angleterre dans le domaine des cartes de paiement, a précisé Cornèr Group mercredi dans un communiqué.

Les charges d'exploitation ont parallèlement enflé de 0,7% à 313,2 millions. Le groupe a réduit ses effectifs de 66 postes à temps plein à 1158 employés.

Cornèr Group a clôturé l'année écoulée sur un bénéfice net de 12 millions, après 57,5 millions en 2021.

Au bilan, les créances de la clientèle ont crû de 1% à 4,9 milliards, tandis que les dépôts des clients "restent largement au-dessus des 6 milliards", après 6,8 milliards l'exercice précédent.

