Coroanvirus-Ecoles et restaurants fermés aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 16 mars (Reuters) - Toutes les écoles, les cafés, restaurants et salles de sport aux Pays-Bas ont reçu ordre dimanche de fermer leurs portes, alors que le gouvernement néerlandais tente d'éviter une propagation plus importante de l'épidémie de coronavirus qui a infecté 1.135 personnes et causé 20 décès dans le pays.

Les restrictions vont rester en vigueur au moins jusqu'au 6 avril, a précisé le ministre de l'Education, Arie Slob, lors d'une conférence de presse.

Le gouvernement a par ailleurs demandé aux 17 millions d'habitants du pays de garder au maximum leurs distances entre eux lorsqu'ils se déplacent.

Des mesures supplémentaires sont envisagées.

