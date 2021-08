Coronavirus: 122 vaccinés traités à l'hôpital depuis fin janvier - 23 morts

Berne (awp/ats) - Depuis la fin janvier, 122 personnes ont dû être traitées à l'hôpital pour le Covid-19 alors qu'elles étaient entièrement vaccinées. Vingt-trois sont décédées, dont 21 avaient plus de 80 ans.

Depuis le 27 janvier, un total de 782 cas de Covid ont été signalés chez des personnes complètement vaccinées depuis au moins 14 jours, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son rapport hebdomadaire. Il faut toutefois supposer l'existence d'un "nombre considérable de cas non signalés" de personnes vaccinées qui n'ont pas eu besoin de traitement médical.

Par rapport aux 229'037 cas de coronavirus déclarés durant la même période, ainsi que les hospitalisations et les décès, le nombre de vaccinés concernés est "très faible", souligne l'OFSP. Il se situe dans la fourchette à laquelle il fallait s'attendre selon les études d'homologation des vaccins.

Efficacité des vaccins de 94 à 95%

La moitié des personnes vaccinées hospitalisées avaient plus de 80 ans. Vingt-sept patients avaient entre 70 et 79 ans, treize entre 60 et 69, quatorze entre 50 et 59 et 7% moins de 50 ans. Parmi les personnes décédées malgré la vaccination, 21 avaient plus de 80 ans, une entre 70 et 79 ans et une entre 50 et 59 ans.

L'OFSP répète que les vaccins disponibles en Suisse protègent "avec une grande efficacité contre les infections symptomatiques" dues aux variants du virus qui circulent actuellement en Suisse et contre les formes graves de la maladie, même avec le variant delta, et que l'efficacité des deux vaccins est de 94 à 95%.

ats/ck