Coronavirus-26.343 nouveaux cas en France, 140 nouveaux décès

PARIS, 14 mars (Reuters) - La France a enregistré dimanche 26.343 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, contre près de 30.000 la veille, montrent les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

Cent quarante nouveaux décès ont été dénombrés dans les hôpitaux en 24 heures, ce qui porte le bilan de l'épidémie en France à 90.429 morts pour plus de 4 millions de contaminations.

La pression sur le système de santé continue de s'accentuer, avec 24.989 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, soit 318 de plus que samedi, et 4.127 patients traités dans les services de réanimation, soit 57 de plus que la veille. (Jean-Stéphane Brosse)