PARIS, 7 janvier (Reuters) - L'épidémie de COVID-19 a fait 277 morts de plus en 24 heures en France, selon les chiffres provisoires diffusés jeudi par les services Géodes de Santé publique France.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élève à 24.488 et 2.573 se trouvent en réanimation, précisent-ils, ce qui fait respectivement 253 et 43 de moins que mercredi. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)