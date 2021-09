Coronavirus-3.000 classes fermées en France pour cause de COVID - Blanquer

PARIS, 13 septembre (Reuters) - Un peu plus de 3.000 classes sont fermées en France pour cause de COVID-19, soit "à peine plus de 0,5 % des 540.000 classes du pays", déclare le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, dans une interview au Parisien publiée lundi.

"Nous nous attendons à ce que cela augmente ces prochains jours puis se stabilise, avant de redescendre, si cela suit la courbe que nous avons eue à chaque retour de vacances", ajoute Jean-Michel Blanquer.

Mardi dernier, le ministre de l'Education nationale faisait état de 545 classes fermées. La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre dans le cadre d'un protocole sanitaire prévoyant qu'en classe de maternelle et de primaire, tout cas de COVID détecté donne lieu à une fermeture de la classe durant sept jours. Au collège et au lycée, les élèves cas contacts qui ne sont pas vaccinés ou immunisés doivent s'isoler pendant 7 jours.

Selon Jean-Michel Blanquer, "67% des 12-17 ans ont eu une dose et 54% sont complètement vaccinés". "D’ici la fin du mois, tous les élèves auront eu une proposition via leur établissement, et l’on espère dépasser les trois-quarts de vaccinés très vite", précise-t-il.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)