Coronavirus-493 cas supplémentaires en 24 heures

PARIS, 17 août (Reuters) - La France a enregistré 493 nouveaux cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus en 24 heures, un chiffre en forte baisse par rapport aux jours précédents, a annoncé lundi l'agence Santé Publique France (SPF).

SPF en avait recensé plus de 3.000 samedi et dimanche, les chiffres les plus élevés depuis la levée du confinement en mai.

L'agence précise que 4.925 patients atteints du COVID-19 sont actuellement hospitalisés, soit 65 de plus que dimanche, dont 384 en réanimation (huit de plus).

Le nombre total de décès dus à l'épidémie a augmenté de 19 en 24 heures pour atteindre 30.429.

(Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)