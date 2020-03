Coronavirus: 514 morts en 24 heures en Espagne

Madrid (afp/awp) - L'Espagne a enregistré un nouveau record de morts dus au coronavirus en 24 heures avec 514 décès supplémentaires entre lundi et mardi. Cela porte le bilan total à 2696, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre total de cas confirmés s'approche lui des 40'000 avec 39'673, alors que les autorités multiplient les tests dans le deuxième pays le plus touché en Europe derrière l'Italie. Ce nouveau bilan est publié alors que le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez va demander au parlement le prolongement jusqu'au 11 avril du confinement des Espagnols, décrété le 14 mars.

Les Espagnols ne sont autorisés à sortir de chez eux, individuellement et en gardant leurs distances, que pour acheter des produits de première nécessité, se rendre au travail quand le télétravail n'est pas possible ou encore sortir brièvement leur chien. Les autorités ont toutefois écarté jusqu'ici de prendre des mesures plus drastiques et espèrent atteindre le pic de l'épidémie dans les prochains jours.

afp/fr