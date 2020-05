Coronavirus-539 morts supplémentaires au Royaume-Uni

LONDRES, 7 mai (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus au Royaume-Uni s'est alourdi de 539 morts sur une période de 24 heures pour un total de 30.615 décès, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

Ces chiffres récoltés par les agences de santé publique en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en Ecosse, prennent en compte les décès dans les hôpitaux et les maisons de retraite à la suite de cas confirmés de COVID-19. Ils ont été arrêtés à 16h00 GMT mercredi. (Costas Pitas et Paul Sandle, version française Jean-Stéphane Brosse)