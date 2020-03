Coronavirus - 651 décès supplémentaires en Italie, bilan total de 5.476 décès

ROME, 22 mars (Reuters) - L'Italie a enregistré dimanche 651 décès supplémentaires liés à l'épidémie de coronavirus, ce qui amène le bilan total à 5.476, selon les autorités, soit une baisse de 13,5% par rapport à samedi, où 793 décès ont été enregistrés.

Le nombre total de cas de contamination confirmés s'est élevé à 59.138, contre 53.578 samedi, soit une augmentation de 10,4%, selon l'Agence de la protection civile - la plus faible augmentation depuis le début de la contagion le 21 février.

La région la plus touchée, la Lombardie, demeurait dans une situation critique avec 3.456 décès et 27.206 cas de contaminations, contre 3.095 décès et 25.515 contaminations samedi. (Crispian Balmer, version française Caroline Pailliez)