Coronavirus - 8.051 cas supplémentaires et 81 nouveaux décès en France

PARIS, 29 septembre (Reuters) - La France a enregistré 8.051 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, et 85 nouveaux décès, selon les données https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA publiées mardi soir par les autorités sanitaires françaises.

Le bilan de l'épidémie en France s'établit désormais à 31.893 décès pour 550.690 infections.

On recense parallèlement dans le pays 6.500 personnes hospitalisées pour une infection liée au Covid-19, soit 85 de plus en 24 heures. Dans les services de réanimation, le nombre de lits occupés est passé de 1.164 à 1.204 en 24 heures (+40).

Les chiffres de la mortalité diffusés mardi soir prennent en compte les décès en milieu hospitalier (+59) et dans les établissements médico-sociaux dont les Ehpad (+26).

Santé publique France https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde indique de son côté que le taux de positivité des tests, calculé en divisant le nombre de personnes testées positives au virus par le nombre total de personnes testées, est passé en 24 heures de 7,5 à 7,6% (cet indicateur est consolidé sur sept jours).

SPF fait par ailleurs état de 3.984 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, dont 815 en réanimation (contre 4.069 et 780 lundi et 4.204 et 786 dimanche). (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)