Coronavirus-8.822 nouvelles contaminations en France, +175 décès

PARIS, 27 décembre (Reuters) - La France a enregistré 8.822 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, pour un total de 2.559.686 personnes contaminées depuis le début de l'épidémie, selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé.

Avec 175 décès supplémentaires dans les hôpitaux, le bilan de l'épidémie en France s'établit désormais à 62.746 morts.

L'Europe a entamé dimanche une campagne de vaccination sans précédent, concentrée dans un premier temps sur les personnes âgées et le personnel soignant, afin d'endiguer la pandémie de COVID-19 qui a ravagé les économies et fait plus de 1,7 million de morts dans le monde.

Mauricette, une femme âgée de 78 ans, a été la première a recevoir le vaccin en France où le virus continue de circuler fortement en dépit des mesures sanitaires mises en oeuvre dans le pays.

(Patrick Vignal)