Coronavirus-93 nouveaux décès dans les hôpitaux français, 28.432 morts au total

(Avec données actualisées de Santé publique France)

PARIS, 25 mai (Reuters) - La France a enregistré 93 nouveaux décès dus au Covid-19 dans les hôpitaux en 24 heures, a annoncé lundi Santé publique France sur son site internet, ce qui porte le total des morts de l'épidémie de coronavirus à 28.432 depuis le 1er mars.

Sur ce total, 18.112 décès ont été recensés dans les établissements hospitaliers.

Le décompte des décès dans les Ehpad et autres établissements sociaux et médicosociaux a été interrompu par le week-end prolongé de l'Ascension et ne devrait être publié que mardi, a précisé la Direction générale de la santé dans un communiqué publié séparément.

Le nombre de cas de contamination s'élève à 145.279, soit 358 nouveaux cas en une journée, selon les données de Santé publique France.

Le nombre de personnes hospitalisées pour le Covid-19 s'établit pour sa part à 16.798, dont 1.609 en réanimation.

Quarante-cinq nouveaux cas graves ont été admis en réanimation mais le solde reste négatif avec 46 malades de moins par rapport à dimanche, a précisé la DGS dans son communiqué.

Le nombre de personnes hospitalisées s'élevait à 19.015 il y a une semaine, et celui des patients en réanimation à 1.998.

Les derniers chiffres de mortalité publiés dimanche soir par le ministère de la Santé faisaient état de 28.367 morts dus au coronavirus en France depuis le 1er mars. (Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse)