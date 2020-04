Coronavirus : Air France-KLM demande l'aide des gouvernements français et néerlandais

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France-KLM a annoncé jeudi qu'elle négociait l'obtention d'une aide de la part des gouvernements français et néerlandais, alors que la crise du coronavirus menace de mettre à mal sa trésorerie dans les prochains mois.

"Le groupe Air France-KLM, Air France et KLM, mènent des discussions approfondies avec leurs gouvernements respectifs et des institutions financières afin de disposer des ressources qui leur permettront de sécuriser et soutenir les niveaux de liquidités adéquats", a déclaré le groupe franco-néerlandais dans un communiqué.

"En l'absence de financements complémentaires un besoin de liquidité est attendu au troisième trimestre 2020" en raison de l'impact de la crise sanitaire actuelle sur le transport aérien, a fait savoir le groupe.

La compagnie aérienne s'est toutefois dite confiante dans la possibilité d'obtenir les financements nécessaires pour faire face à l'ensemble de ses obligations financières.

- Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AIR FRANCE-KLM :

http://www.airfranceklm-finance.com/

Agefi-Dow Jones The financial newswire