Coronavirus-Antony Blinken interrompt son voyage en Asie du Sud-Est

KUALA LUMPUR, 15 décembre (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a écourté sa visite en Asie du Sud-Est mercredi en raison d'un cas positif de COVID-19 dans son groupe de voyageurs, a déclaré le porte-parole du Département d'Etat, Ned Price; le voyage visait à renforcer les liens des Etats-Unis avec cette région où l'influence de la Chine s'est accrue.

Antony Blinken devait assister à des réunions en Thaïlande jeudi avant de rentrer à Washington. Selon le porte-parole, il a appelé son homologue Thaïlandais pour lui exprimer son profond regret.

"Il a expliqué qu'afin d'atténuer le risque de la propagation du COVID-19 et de donner la priorité à la santé et à la sécurité des voyageurs américains et de ceux avec lesquels ils seraient en contact, le secrétaire d'État retournerait à Washington D.C. à titre de précaution", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Mercredi, Anthony Blinken et d'autres hauts responsables ont été testés négatifs contre le COVID-19, lorsque le cas positif a été confirmé, a déclaré Ned Price.

L'interruption de ce voyage tombe mal pour les États-Unis qui cherchaient à resserrer les liens avec la région, liens mis à mal sous la présidence de Donald Trump.

Au cours des dernières années, l'influence de la Chine s'est considérablement accrue en Asie du Sud-Est, Pékin faisant pression pour un commerce et une intégration renforcée, ainsi que pour plus de projets de grandes infrastructures; et ce malgré les tensions avec plusieurs pays situés sur le pourtour de la mer de Chine méridionale. (Reportage Humeyra Pamuk et Rozanna Latiff; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Jean-Michel Bélot)

par Humeyra Pamuk