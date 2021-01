Coronavirus: AstraZeneca dément une faible efficacité de son vaccin chez les personnes âgées

FRANCFORT (Reuters) - AstraZeneca a démenti lundi que son vaccin contre le COVID-19 n'ait qu'une efficacité très limitée chez les personnes âgées de plus de 65 ans à la suite d'informations parues dans la presse allemande sur les craintes de voir ce vaccin ne pas être autorisé dans l'Union européenne pour cette catégorie de population.

Dans des publications distinctes, les journaux allemands Handelsblatt et Bild ont rapporté que le vaccin développé conjointement par AstraZeneca et l'université d'Oxford présentait une efficacité de 8% ou de moins de 10%, respectivement, chez les plus de 65 ans.

Des responsables allemands craignent en conséquence que l'Agence européenne des médicaments (EMA), dont l'avis est attendu en fin de semaine, ne valide pas son utilisation pour les personnes âgées, précise Bild dans son édition en ligne.

Dans une réponse écrite, AstraZeneca qualifie ces informations des deux journaux de "complètement incorrectes".

Il rappelle que les experts britanniques pour les questions de vaccination ont approuvé l'utilisation de son vaccin chez les personnes âgées et affirme que l'analyse des échantillons sanguins prélevés chez les participants âgés à ses essais cliniques avaient prouvé une forte réponse immunitaire.

La Grande-Bretagne a été le 30 décembre le premier pays à autoriser ce vaccin administrable en deux doses, sans imposer de limite d'âge.

AstraZeneca est déjà sous le feu des critiques de l'UE en raison des retards annoncés dans ses livraisons de vaccins commandés par le bloc pour ses 27 Etats membres.

(Ludwig Burger et Edward Taylor; Version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)