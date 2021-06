Coronavirus/Australie-Levée du confinement à Melbourne

SYDNEY, 8 juin (Reuters) - Le confinement strict imposé à la deuxième plus grande ville d'Australie, Melbourne, sera levé jeudi, comme prévu, ont déclaré les autorités de l'État de Victoria, même si certaines restrictions sur les déplacements et les rassemblements resteront probablement en vigueur pendant une semaine supplémentaire.

Les habitants devront rester dans un rayon de 25 km autour de leur domicile, ont indiqué les autorités. Il y aura également une interdiction totale de rassemblements en intérieur.

L'Australie a efficacement maîtrisé l'épidémie de coronavirus, enregistrant un peu plus de 30.200 cas et 910 décès, grâce à des systèmes de traçage rapides, de confinements et des règles strictes de distanciation sociale. (Renju Jose, version française Camille Raynaud)