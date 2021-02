Coronavirus/Australie-Vers un allégement du confinement dans le Victoria-Andrews

SYDNEY, 15 février (Reuters) - L'Etat australien de Victoria devrait pouvoir commencer à lever les mesures de confinement mercredi après que seulement deux nouveaux cas de COVID-19 ont été diagnostiqué mardi, a annoncé le Premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews. Un confinement de cinq jours était entré en vigueur vendredi dans l'Etat, le deuxième le plus peuplé du pays, après la découverte d'un foyer de contamination au coronavirus à Melbourne.

Les plus de six millions d'habitants de l'Etat sont contraints de rester chez eux sauf pour faire des achats essentiels, aller travailler ou apporter des soins à quelqu'un et faire de l'exercice.

"Notre stratégie fonctionne", a déclaré Daniel Andrews lors d'une conférence de presse.

"Nous sommes bien placés pour opérer des changements dès demain soir. Comme je l'ai dit hier, je ne peux pas m'y engager de manière définitive car les prochaines vingt-quatre heures seront cruciales", a-t-il ajouté.

L'Australie a fait état d'un peu moins de 29.000 cas de contaminations au coronavirus et de 909 décès depuis le début de l'épidémie.

La campagne de vaccination australienne débutera le 22 février. (Renju Jose; version française Camille Raynaud)