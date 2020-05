Coronavirus-Baisse du nombre de morts en Russie après le record de vendredi

MOSCOU, 30 mai (Reuters) - La Russie a rapporté samedi 181 nouveaux décès sur 24 heures dus à l'épidémie de coronavirus, un peu moins que le record de 232 décès enregistrés la veille, selon les chiffres officiels.

Le bilan officiel de l'épidémie s'élève désormais à 4.555 morts.

Les autorités sanitaires russes ont fait état de 8.952 nouveaux cas de contamination, un peu plus que la veille, pour un total de 396.575 cas, l'un des plus élevés au monde derrière les Etats-Unis et le Brésil. (Gleb Stolyarov, version française Tangi Salaün)