Coronavirus-Bali manque d'oxygène face à la hausse des infections

JAKARTA, 24 juillet (Reuters) - Bali manque d'oxygène pour ses patients atteints du COVID-19 alors que le nombre d'infections augmentent sur l'île indonésienne, a déclaré le responsable de son agence de santé.

Bali, célèbre pour ses plages touristiques et ses temples, ainsi que l'île principale de Java et 15 autres régions d'Indonésie, sont soumises à des restrictions strictes pour freiner le coronavirus qui doivent expirer dimanche, mais dont le gouvernement se demande s'il doit les prolonger.

"Nous avons une pénurie d'oxygène depuis le 14 juillet et cela devient critique de jour en jour en raison d'une augmentation du nombre de nouveaux cas", a déclaré vendredi Ketut Suarjaya, chef de l'agence de santé de Bali, cité par l'agence de presse d'Etat d'Antara.

"Il y a une crise d'oxygène à Bali", a-t-il ajouté.

L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde, a enregistré plus de trois millions d'infections au coronavirus et 80.598 décès, selon les données officielles. La propagation du virus, tirée par le variant Delta, n'y a montré aucun signe de ralentissement.

Selon l'organisation de recherche Our World in Data, le pays accuse un taux de mortalité trois fois supérieur à la moyenne mondiale. (Reportage Stanley Widianto et Bernadette Christina, version française Benjamin Mallet)