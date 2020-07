Coronavirus-Barcelone limite l'accès à ses plages par crainte d'une nouvelle vague de contaminations

BARCELONE, 21 juillet (Reuters) - Barcelone a réduit mardi de 38.000 à 32.000 le nombre de personnes autorisées à se rendre sur les plages de la ville à la suite de la forte affluence observée le week-end dernier, qui fait craindre une nouvelle flambée de l'épidémie liée au coronavirus.

Les autorités catalanes ont demandé vendredi à quelque quatre millions de personnes, y compris à Barcelone, de ne quitter leur domicile que pour les déplacements essentiels afin de freiner la hausse des infections au nouveau coronavirus. Elles ont aussi interdit les rassemblements de plus de 10 personnes et limité les capacités d'accueil des bars et des restaurants.

Désormais, des points d'entrée ont aussi été mis en place sur les plages de Barcelone, la présence policière a été renforcée et la ville a fait installer 18 capteurs vidéo permettant d'estimer l'espace restant pour garantir la distanciation sociale.

L'accès à une plage sera ainsi bloqué si elle est occupée à plus de 80% de ses capacités et les personnes désireuses de s'y rendre seront invitées à aller dans un autre endroit.

Les 10 plages de Barcelone accueillent généralement environ 40.000 personnes au total en cette période de l'année, a dit une porte-parole de la municipalité.

D'autres communes de la banlieue de Barcelone appliqueront des restrictions similaires à l'entrée de leurs plages.

L'Espagne, un des pays européens les plus durement touchés par l'épidémie avec plus de 28.000 décès, a dû réintroduire des mesures de confinement après la découverte de 200 nouveaux foyers de contamination, essentiellement en Catalogne, depuis la levée de ses restrictions de sorties et de déplacements en mai-juin. (Joan Faus et Nacho Doce, version française Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)