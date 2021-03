Coronavirus-Barcelone va organiser un concert pour 5.000 personnes fin mars

BARCELONE, 5 mars (Reuters) - L'une des plus grandes salles de spectacle de Barcelone, le Palaut Sant Jordi, va organiser fin mars un concert pour 5.000 personnes dans le cadre d'un protocole sanitaire déjà expérimenté avec succès à petite échelle.

Aucune distanciation sociale ne sera nécessaire et les spectateurs pourront acheter des boissons, a expliqué Festivals per la Cultura Segura (Festival pour une culture sûre), l'organisateur de l'événement.

Les participants devront présenter un test COVID-19 négatif effectué le jour-même et porter un masque FFP2.

La salle sera divisée en plusieurs zones accueillant chacune moins de 1.800 personnes.

Le concert, programmé le 27 mars avec le groupe de rock espagnol Love of Lesbian en tête d'affiche, servira de projet pilote pour établir "un nouveau protocole pour l'organisation d'événements dans la conjoncture actuelle", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Un premier concert test a été effectué en décembre avec un millier de personnes ayant suivi le même protocole de dépistage dans la salle de concert Apolon, toujours à Barcelone. Seuls 500 d’entre eux étaient autorisés à l’intérieur.

Tous les participants ont été testés huit jours plus tard et aucun d'entre eux n'avait contracté le virus.

Tant ce concert que les tests de dépistage ont été supervisés par une université locale et les résultats ont été publiés dans une revue médicale.

En France, des concerts tests doivent être organisés en mars et avril à Paris et Marseille. (Joan Faus et Inti Landauro, version française Laura Marchioro)