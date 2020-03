Coronavirus-Bercy prévient que l'impact sur la croissance sera plus fort que prévu

(Actualisé avec déclarations, contexte)

PARIS, 2 mars (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré lundi que l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la croissance de l'économie française serait "beaucoup plus significatif" que sa première estimation.

"Le seul chiffre que j'ai avancé, c'est 0,1 point de croissance en moins pour la France (en 2020, NDLR) tant que l'épidémie était limitée à la Chine", a-t-il rappelé sur France 2.

"Maintenant que l'épidémie touche beaucoup plus de pays, notamment la France et d'autres pays européens, l'impact du coronavirus sur la croissance française sera beaucoup plus significatif (...) mais je ne veux pas avancer de chiffre précis", a-t-il ajouté.

Bruno Le Maire a par ailleurs annoncé que les ministres des Finances du G7 se concerteraient par téléphone dans la semaine pour coordonner leur réponse aux effets de cette crise mondiale de santé publique.

L'objectif est que "cet impact dont nous savons qu'il sera important pour la croissance soit le moins durable possible", a indiqué le ministre.

LA BPI GARANTE DES PRÊTS

Le ministre de l'Economie et des Finances a par ailleurs répété que le gouvernement se tenait prêt à prendre toutes les mesures de soutien nécessaires pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire.

"Nous débloquerons ce qu'il faudra", a-t-il dit, rappelant que les pouvoirs publics avaient accepté des mesures de chômage partiel pour les entreprises, une décision qui a un coût pour les finances publiques.

Promettant une "solidarité totale" à tous les entrepreneurs, le ministre a ajouté que la Banque publique d'investissement (BPI) se porterait garante de tous les prêts de trésorerie dont les PME pourraient avoir besoin "pour passer ce moment difficile".

Les pouvoirs publics, a-t-il ajouté, sont déterminés à "accompagner et soutenir" tous les secteurs touchés, à commencer par l'hôtellerie, la restauration, le transport aérien et l'événementiel qui sont, a-t-il dit, les plus perturbés par l'épidémie.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en France est désormais de 130 personnes, a déclaré dimanche Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors d'un point de presse quotidien.

Face à la propagation du virus, le gouvernement a pris samedi de nouvelles mesures de restriction pour freiner la progression de l'épidémie, dont l'annulation jusqu'à nouvel ordre dans l'Hexagone de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné. (Henri-Pierre André et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)