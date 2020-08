Coronavirus-Certains Madrilènes priés de rester chez eux, les cas en hausse en Espagne

MADRID, 21 août (Reuters) - Les autorités madrilènes ont conseillé vendredi aux résidents des zones où le nombre de cas de COVID-19 est élevé de rester chez eux, alors que le ministère espagnol de la santé faisait état plus de 3.000 nouvelles infections pour la quatrième journée consécutive.

Au cours des 24 dernières heures, 3.650 nouveaux cas ont précisément été diagnostiqués, ce qui porte le total à 386.054. Avec 1.199 contaminations, la capitale représente près d'un tiers des nouveaux cas.

Antonio Zapatero, vice-ministre de la Santé publique de la Comunidad de Madrid, a exhorté les citoyens à éviter les voyages et les réunions non essentiels, et a donc prié les habitants des zones les plus affectées de rester chez eux, tout en excluant pour l'instant un nouveau confinement obligatoire.

Après avoir été critiqué pour le manque d'information sur la date et les modalités de la rentrée scolaire, le ministère local de l'éducation a annoncé qu'un retour en classes ne serait pas possible en septembre.

Au total, la pandémie a fait 28.838 morts en Espagne.

Pour enrayer sa reprise, le gouvernement national a ordonné la fermeture des boîtes de nuit et a limité les horaires d'ouverture des restaurants. La ministre de l'Egalité, Irene Montero, a par ailleurs invité les autorités régionales à prendre des mesures pour fermer les maisons closes, qui seraient à l'origine d'un foyer d'infection au moins. (Jorge Martínez et Nathan Allen; Version française Laura Marchioro, édité par Jean-Philippe Lefief)