Coronavirus/Chine-Le salon de l'automobile de Canton reporté

PEKIN, 4 novembre (Reuters) - Le salon de l'automobile de Canton, en Chine, qui devait se tenir du 18 au 27 novembre, a été reporté jusqu'à nouvel ordre dans le cadre des mesures de prévention contre l'épidémie de COVID-19, a annoncé vendredi l'organisateur de cet événement.

Le salon est reporté, conformément aux mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19, en raison des contaminations "nombreuses et généralisées" dans de nombreuses zones de la ville du sud-est de la Chine, précise l'organisateur du salon dans son communiqué. (Reportage Albee Zhang et Brenda Goh ; version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)