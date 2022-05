Coronavirus/Chine-Shanghai vise un retour à la vie normale au 1er juin

SHANGHAI, 16 mai (Reuters) - Shanghai vise un déconfinement complet et un retour à la vie normale à compter du 1er juin, a déclaré lundi la maire adjointe de la ville chinoise, où supermarchés et pharmacies pourront commencer à rouvrir dans la journée, après plus de semaines de mesures sanitaires très strictes.

Au cours d'un point de presse virtuel, Zong Ming a indiqué que la municipalité prévoyait aussi d'accroître progressivement le nombre de liaisons aériennes et ferroviaires. (Reportage Brenda Goh et Yifan Wang; version française Jean Terzian)