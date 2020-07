Coronavirus-Cinq millions d'Australiens à nouveau confinés

(Actualisé avec entrée en vigueur du confinement)

SYDNEY, 8 juillet (Reuters) - Depuis minuit ce jeudi (14h00 GMT mercredi), les cinq millions d'habitants de Melbourne ne peuvent sortir de chez que pour des raisons essentielles et ce nouveau confinement, décidé après une aggravation de l'épidémie due au coronavirus, restera en vigueur six semaines.

Des patrouilles de police sillonnent la deuxième ville d'Australie, principal foyer de l'épidémie avec 860 cas, et des points de contrôle ont été édifiés sur les grands axes. Les forces de l'ordre ont refusé de dire si des contrevenants avaient été interpellés ou verbalisés.

Cafés, bars, restaurants et salles de sport qui avaient rouvert récemment ont dû fermer à nouveau.

"Le reste du pays sait que le sacrifice que vous vivez en ce moment n'est pas seulement pour vous et votre propre famille, mais pour la communauté australienne dans son ensemble", a déclaré le Premier ministre, Scott Morrison.

Le chef du gouvernement avait annoncé quelques heures plus tôt que le retour des Australiens actuellement à l'étranger allait probablement être réglementé. Il proposera notamment vendredi une réduction des vols affrétés pour leur rapatriement.

La frontière entre l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, et celui de Nouvelle-Galles du Sud a été fermée mardi soir. Les autorités sanitaires de la ville ont fait état mercredi de 134 nouveaux cas de Covid-19. Elles en avaient signalé la veille 191 - un record. (Byron Kaye et Colin Packham; version française Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)