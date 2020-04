Coronavirus-Confinement prolongé jusqu'au 26 avril en Espagne, bilan moins lourd

MADRID, 4 avril (Reuters) - Le chef du gouvernement espagnol a annoncé samedi qu'il demanderait au Parlement de prolonger le confinement de la population de 15 jours, jusqu'au 26 avril, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, malgré un ralentissement du rythme des nouveaux décès et des contaminations.

Dans une allocution télévisée, Pedro Sanchez a précisé que cette extension du confinement ne serait sans doute pas la dernière.

"Nous sommes au début d'une décrue de l'épidémie. Nous sommes plus forts que nous ne le pensons mais nous devons tenir. Avec sacrifice, résistance et esprit de victoire", a déclaré le président du gouvernement, promettant un allègement de certaines restrictions économiques après Pâques.

Le bilan de l'épidémie s'est élevé à 11.744 morts samedi en Espagne, deuxième pays le plus touché après l'Italie. Le nombre de nouveaux décès (809) a néanmoins été plus faible que vendredi (932) et le record établi jeudi (950), selon les chiffres du ministère de la Santé.

L'Espagne recense désormais 124.736 cas confirmés de contamination au SARS-CoV-2, un chiffre en augmentation de 7.026 cas.

(Jessica Jones, version française Tangi Salaün)