Coronavirus-Couvre-feu à partir de samedi à Nice

PARIS, 20 mars (Reuters) - Un couvre-feu sera imposé à partir de samedi soir à Nice pour faire respecter les mesures de confinement destinées à enrayer la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi le préfet des Alpes-Maritimes.

"Je vous confirme qu'une mesure de couvre-feu va être prise et qu'un arrêté municipal a été préparé par (le maire de Nice) Christian Estrosi qui devrait nous permettre dès demain une mesure qui semble s'imposer de plus en plus, c'est-à-dire le respect des interdictions qui ont été faites et ainsi, de 23h00 à 05h00 du matin, pourront circuler ceux qui peuvent circuler", a dit Bernard Gonzalez sur BFM TV, selon lequel cet arrêté "vise essentiellement ceux qui trouvent amusant de se regrouper et de défier les pouvoirs publics". (Bertrand Boucey)