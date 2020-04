Coronavirus-Décès du chef de cabinet du président nigérian

LAGOS, 18 avril (Reuters) - Le chef de cabinet du président nigérian est décédé vendredi après avoir contracté le coronavirus le mois dernier, a annoncé sur Twitter un porte-parole de la présidence.

Abba Kyari, qui était septuagénaire et avait des soucis de santé préalables - il était notamment diabétique-, était le plus haut conseiller du président Muhammadu Buhari et de facto l'un des hommes les plus puissants du Nigeria.

Il s'agit de la personnalité la plus importante du pays ayant succombé au COVID-19.

Selon les autorités sanitaires, près de 500 cas de contamination ont été confirmés, dont 17 cas mortels.

(Alexis Akwagyiram; version française Jean Terzian)