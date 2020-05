Coronavirus-Décès et nouveaux cas à nouveau en hausse en Italie

ROME, 6 mai (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 369 morts de plus en 24 heures en Italie, soit 133 de plus que la veille, et le nombre de nouveaux cas a également augmenté, passant de 1.075 mardi à 1.444 mercredi, selon le bilan communiqué par la Protection civile.

Au total, l'Italie, troisième pays le plus touché après les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour la mortalité, déplore désormais 29.684 décès. Le nombre de cas confirmés s'élève quant à lui à 214.457. Les porteurs de la maladie sont à ce jour 91.528, alors qu'ils étaient 98.467 mardi.

Le nombre de patients en soins intensifs est passé de 1.427 à 1.333 entre mardi et mercredi. Les guérisons passent, elles, de 85.231 à 93.245.

La Protection civile précise que 1,55 million de personnes ont subi des tests de dépistage. (Crispian Balmer, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)