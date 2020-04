Coronavirus-Démission du ministre de l'Intérieur en Turquie

ISTANBUL, 12 avril (Reuters) - Le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu a annoncé dimanche soir sa démission, invoquant la mise en place de deux jours de couvre-feu dans les principales villes du pays, dont l'annonce vendredi a provoqué une ruée dans les magasins à même de favoriser la transmission du coronavirus.

"Bien qu'ils se soient passés dans une période de temps limitée, ces incidents survenus avant la mise en oeuvre du couvre-feu", qui prend fin ce dimanche, ne correspondaient pas à une bonne gestion de l'épidémie, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Si sa démission est acceptée par le président Recep Tayyip Erdogan, il s'agira du deuxième membre du gouvernement à quitter son poste depuis le début de l'épidémie qui a contaminé plus de 50.000 personnes dans le pays et causé plus d'un millier de morts.

Le ministre des Transports Mehmet Cahit Turhan a été remplacé il y a deux semaines sur fond de critiques grandissantes contre le maintien par le gouvernement d'un appel d'offres sur le projet de construction d'un immense canal à l'ouest d'Istanbul en pleine épidémie. (Ezgi Erkoyun, version française Marine Pennetier)