Coronavirus-Des chercheurs chinois lancent les tests de phase 2 d'un vaccin

PEKIN, 21 juin (Reuters) - Des chercheurs chinois ont entamé les tests de phase 2 sur des humains d'un possible vaccin contre le nouveau coronavirus, a indiqué dimanche l'Institut de biologie médiale de l'Académie chinoise des sciences médicales, pour poursuivre l'évaluation de son efficacité et de sa sécurité.

Un dizaine de vaccins font actuellement l'objet de tests sur des humains à travers le monde. Mais pour l'heure , aucun de ces tests n'a franchi le stade des essais cliniques de phase 3 à grande échelle, étape nécessaire pour obtenir un feu vert des autorités pour une mise sur le marché.

L'essai de phase 2 doit permettre de déterminer la dose de vaccin nécessaire et de continuer à évaluer si le vaccin en question peut sans danger provoquer des défenses immunitaires chez des personnes en bonne santé.

Le COVID-19, qui a été détecté pour la première fois en Chine fin 2019, a contaminé près de 9 millions de personnes dans le monde et tué plus de 460.000 personnes. (Roxanne Liu et Se Young Lee, version française Matthieu Protard)