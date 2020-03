Coronavirus-Donald Trump décrète l'urgence nationale

(Actualisé avec décision)

WASHINGTON, 13 mars (Reuters) - Donald Trump a décrété vendredi l'urgence nationale pour faire face à l'épidémie de coronavirus, ouvrant la voie au déblocage d'une aide fédérale supplémentaire de 50 milliards de dollars à destination des Etats et localités affectés.

Cette mesure permettra de "recourir à tous les pouvoirs du gouvernement fédéral", a déclaré le président des Etats-Unis, lors d'une conférence de presse organisée dans la roseraie de la Maison blanche.

L'urgence nationale, qui s'appuie sur le Stafford Act voté en 1988, autorise l'Agence fédérale de gestion des secours (FEMA) à mettre des fonds à la disposition des Etats et des comtés, et de déployer des équipes de secours. Cette loi n'a été utilisée qu'une fois, par le président Bill Clinton en 2000 face à l'épidémie de virus du Nil occidental. (Steve Holland, version française Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)