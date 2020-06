Coronavirus-Ecoles et commerces non-essentiels vont fermer à Leicester

LONDRES, 29 juin (Reuters) - Des mesures sanitaires plus strictes doivent être mises en oeuvre à Leicester, où l'épidémie due au coronavirus progresse beaucoup plus rapidement que partout ailleurs en Grande-Bretagne, a annoncé lundi le ministre de la Santé, Matt Hancock.

Alors que tous le pays se prépare à l'assouplissement des mesures de distanciation sociale le 4 juillet, le ministre a annoncé que les écoles et les commerces non-essentiels devraient fermer à Leicester. Il a en outre invité les habitants à limiter leurs déplacements et a déconseillé de s'y rendre.

"Nous ne prenons pas ces décisions à la légère, mais dans l'intérêt de la population de Leicester", a assuré Matt Hancock.

Selon lui, la ville compte à elle seule 10% de tous les cas décelés à l'échelle nationale cours de la semaine écoulée et le taux d'infection sur sept jours y était de 135 cas pour 100.000 habitants. C'est trois fois plus que la deuxième ville la plus touchée. (William James, version française Jean-Philippe Lefief)