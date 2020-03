Coronavirus: Emirates demande aux salariés de prendre des congés sans solde

La compagnie aérienne Emirates Airline a demandé à ses salariés de prendre jusqu'à un mois de congés sans solde en raison de la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus qui l'a contrainte à annuler des vols à travers le monde.

Emirates, qui a notamment supprimé des vols vers l'Iran, Bahreïn et une grande partie de la Chine, dit dans un communiqué disposer de plus de ressources en personnel que nécessaire.

"Au regard de cette disponibilité en ressources supplémentaires et compte tenu du fait que de nombreux salariés souhaitent utiliser leurs congés, nous avons offert à nos employés la possibilité de bénéficier de congés ou d'en faire la demande pour des congés sans solde d'une durée maximale d'un mois", a déclaré Adel al Redha, le directeur des opérations de la compagnie.

Emirates comptait plus de 100.000 salariés, dont 21.000 hôtesses et stewards et 4.000 pilotes date de la clôture de son dernier exercice annuel, à fin mars 2019.

(Alexander Cornwell; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)