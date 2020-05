Coronavirus/Espagne-Baisse nouveaux morts, le déconfinement se poursuit

(Actualisé avec précisions sur le déconfinement)

MADRID, 9 mai (Reuters) - Avec 179 nouveaux décès liés à l'épidémie de coronavirus en 24 heures, l'Espagne a enregistré samedi son deuxième plus bas quotidien depuis la mi-mars alors que la moitié de la population se prépare pour une nouvelle phase du déconfinement.

La semaine écoulée a vu la réouverture des petites entreprises comme les fleuristes et les quincailliers. Les citoyens, contraints de rester chez depuis mi-mars, sont désormais autorisés à sortir pour faire du sport.

L'étape qui sera mise en oeuvre lundi, appelée Phase 1, prévoit des assouplissements bien plus marqués, avec la possibilité pour les gens de se déplacer au sein de leur province, d'aller à des concerts et dans des théâtres.

Les rassemblements de moins de dix personnes seront quant à eux autorisés, dans la rue comme à domicile.

Le bilan total des décès dus au coronavirus dans le pays s'élève désormais à 26.478 contre 26.299 vendredi - soit le quatrième total le plus élevé au monde, juste devant la France.

Mais le nombre de décès survenant chaque jour est désormais bien inférieur au pic de 950 constaté début avril.

Le nombre de personnes contaminées a augmenté de 721 sur un jour pour atteindre 223,578, soit le deuxième total le plus élevé au monde derrière les Etats-Unis, contre une hausse de 1,410 vendredi.

"Nous avons réussi à reprendre 99% du terrain que nous avions perdu face au virus", a déclaré le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez lors d'une intervention à la télévision, tout en invitant les personnes concernées par la Phase 1 à se montrer "prudentes".

Il a également déclaré qu'une période de deuil national serait décrétée une fois que tout le pays sera entré en Phase 1.

Les deux plus grandes villes du pays, Madrid et Barcelone, n'ont pas rempli les critères pour pouvoir passer à cette Phase 1. (Jessica Jones et Guillermo Martinez, Benoît Van Overstraeten pour la version française)