Coronavirus-Etablissements scolaires fermés dans l'Oise et le Haut-Rhin-Philippe

PARIS, 6 mars (Reuters) - Les crèches, maternelles, collèges et lycées de l'Oise et du Haut-Rhin seront fermés pour 15 jours à partir de lundi pour enrayer la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre.

"Pour l'Oise et le Haut-Rhin et, pour l'instant, pour eux seuls, qui sont les deux départements les plus concernés, nous annonçons ce soir un renforcement des mesures qui limitent les contacts : la fermeture à compter de lundi matin et pour 15 jours des crèches, des maternelles, des collèges et des lycées", a déclaré Edouard Philippe.

Les mesures en vigueur restent inchangées dans les autres départements, a-t-il souligné, ajoutant que l'alerte sanitaire restait au stade 2.

Le directeur général de la Santé a quant à lui fait état de 613 cas recensés en France, soit 190 de plus que jeudi, et de neuf décès. Jérôme Salomon a en outre signalé 39 cas graves, soit 16 de plus que la veille. (Jean-Philippe Lefief, édité par Bertrand Boucey)