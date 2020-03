Coronavirus-Etablissements scolaires fermés dans l'Oise et le Haut-Rhin-Philippe

(Actualisé avec citations supplémentaires)

PARIS, 6 mars (Reuters) - Les crèches, maternelles, collèges et lycées de l'Oise et du Haut-Rhin seront fermés pour 15 jours à partir de lundi pour enrayer la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre.

"Pour l'Oise et le Haut-Rhin et, pour l'instant, pour eux seuls, qui sont les deux départements les plus concernés, nous annonçons ce soir un renforcement des mesures qui limitent les contacts : la fermeture à compter de lundi matin et pour 15 jours des crèches, des maternelles, des collèges et des lycées", a déclaré Edouard Philippe.

"Un mot sur ces mesures de fermetures : si nous les décidons, ce n'est évidemment pas parce que ces lieux seraient plus dangereux. Ce n'est pas le cas et les enfants sont plutôt ceux qui échappent le plus aux formes graves de la maladie, mais ils peuvent transmettre le virus et il leur est extrêmement difficile de respecter l'ensemble des consignes et des gestes barrières qui sont indispensables pour freiner la progression du virus."

"Deuxième mesure : la limitation de tous les rassemblements sauf ceux qui sont essentiels au déroulement de la vie sociale et démocratique. Nous invitons enfin les personnes fragiles, compte tenu de leur état de santé original, d'affections de longue durée ou chroniques, de leur âge, à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile", a-t-il poursuivi.

Les mesures en vigueur restent inchangées dans les autres départements, a souligné le chef du gouvernement, ajoutant que l'alerte sanitaire restait au stade 2.

Le directeur général de la Santé a quant à lui fait état de 613 cas recensés en France, soit 190 de plus que jeudi, et de neuf décès. Jérôme Salomon a en outre signalé 39 cas graves, soit 16 de plus que la veille. (Jean-Philippe Lefief, édité par Bertrand Boucey)