Coronavirus-Face à la "4e vague", le gouvernement confirme l'extension du pass sanitaire

PARIS, 19 juillet (Reuters) - La France va bien mettre en place une extension du pass sanitaire et une obligation vaccinale pour les soignants, deux mesures contestées annoncées lundi dernier par Emmanuel Macron, a déclaré lundi soir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue d'un conseil des ministres.

"Nous sommes entrés dans une quatrième vague" et "nous devons tout mettre en oeuvre pour que cette vague ne soit pas aussi plus dévastatrice", d'autant plus que "la couverture vaccinale reste insuffisante" dans l'Hexagone, a déclaré Gabriel Attal.

Dans ce contexte, le projet de loi relatif "à l'adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire" adopté lundi en conseil des ministres concrétise la stratégie de durcissement des restrictions sanitaire retenue par le chef de l'Etat pour relancer la vaccination contre le COVID-19 et tenter de ralentir la reprise épidémique en France sur fond d'accélération de la circulation du variant Delta, particulièrement contagieux et désormais largement majoritaire dans les nouvelles contaminations.

Ce texte prévoit également un isolement obligatoire de dix jours pour les personnes contaminées par le coronavirus SARS-CoV-2.

"Ce projet de loi renforce l'application de plusieurs mesures qui ont fait leurs preuves pour endiguer le virus" afin de favoriser une "vaccination massive", a souligné Gabriel Attal.

(Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)