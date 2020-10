Coronavirus-Fermeture des pubs à Glasgow et Edimbourg

LONDRES, 7 octobre (Reuters) - Tous les pubs de Glasgow et d'Edimbourg fermeront vendredi pour une durée de seize jours afin d'enrayer la propagation de l'épidémie de COVID-19 en Ecosse, une décision qualifiée de "totale catastrophe" par les associations professionnelles.

La hausse du nombre de cas de contamination au coronavirus s'est accélérée depuis la mi-septembre en Ecosse, notamment dans la "Central belt", zone dont font partie Glasgow et Edimbourg. Mercredi, 1.054 cas supplémentaires y ont été enregistrés.

"Si les mesures que j'annonce aujourd'hui peuvent s'apparenter à un recul, l'objectif est de préserver nos progrès", a déclaré au parlement écossais la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon.

"Sans cela, nous retournerons sans doute aux niveaux d'infection que nous avions au printemps avant la fin du mois", a-t-elle ajouté.

Dans le reste de l'Ecosse, les pubs, les restaurants et les cafés ne pourront pas servir d'alcool et ne seront autorisés à servir de la nourriture et des boissons non alcoolisées qu'entre six heures du matin et six heures du soir uniquement. (Paul Sandle; version française Camille Raynaud)