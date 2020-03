Coronavirus: Ferrari suspend sa production deux semaines

ROME (awp/afp) - Le constructeur automobile italien Ferrari a annoncé samedi la suspension pour deux semaines de sa production dans ses usines de Maranello et Modène (Emilie-Romagne, nord), évoquant de "sérieuses difficultés" liées à l'épidémie de coronavirus.

Cette décision est à effet immédiat et valable jusqu'au 27 mars, a précisé la firme italienne dans un communiqué.

"Cette mesure a été prise dans l'intérêt des employés et suit une série de dispositions rigoureuses déjà prises afin d'assurer la sécurité sur les lieux de travail", précise Ferrari.

La prestigieuse marque au cheval cabré avait jusqu'ici poursuivi sa production. Mais Ferrari explique avoir "rencontré les premières sérieuses difficultés dans sa chaîne d'approvisionnement, qui ne permettent pas d'assurer la continuité de production".

Les opérations qui ne sont pas directement liées à la production vont continuer normalement, ajoute le groupe italien.

"Ferrari pense naturellement aussi à ses clients et à ses fans et c'est pour eux que nous serons prêts à un grand redémarrage", a déclaré le directeur général de la marque Louis Camilleri, cité dans le communiqué.

L'Emilie-Romagne est après la Lombardie la région italienne la plus durement touchée par le coronavirus avec plus de 2.200 cas et quelque 200 décès selon le dernier bilan publié vendredi par la Protection Civile.

Mercredi, le constructeur italo-américain Fiat-Chrysler avait annoncé une fermeture temporaire de ses principaux sites pour les désinfecter. "La production sera notamment diminuée avec la présence d'équipes réduites sur les postes de travail", avait précisé le groupe dans un communiqué.

Le gouvernement italien doit détailler ce week-end les mesures annoncées cette semaine pour soutenir la troisième économie européenne, très durement touchée par la pandémie.

