Coronavirus-Forte baisse des admissions dans les hôpitaux de l'Etat de New York

9 avril (Reuters) - Deux cents personnes atteintes du COVID-19 ont été hospitalisées le 8 avril dans l'Etat de New York, soit 386 de moins que la veille, a annoncé jeudi le gouverneur Andrew Cuomo.

Cette baisse sans précédent depuis le début de l'épidémie montre que les mesures de distanciation sociale portent leur fruit, s'est-il félicité.

Le gouverneur a toutefois fait état de 799 décès supplémentaires le même jour, alors que 779 avaient été signalés la veille. (Nathan Layne à Wilton (Connecticut), Maria Caspani à New York et Stephanie Kelly à Maplewood (New Jersey), version française Jean-Philippe Lefief)